شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يخضع لفحص طبي اليوم لتحديد موقفه من لقاء الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الاثنين، بسبب إصابته في العضلة الضامة.

كان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد فضل إراحة محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي أمس التى إنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد شعوره بالإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التي سبقت المباراة.

ويحدد الفحص الطبي موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للتواجد في مباراة الداخلية المقرر لها بعد غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.