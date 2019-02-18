مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا والمصري الممتاز

أسامة حافظ تقام، اليوم الإثنين، مباريات في دوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

مصر المقاصة مع وادي دجلة 7:00 مساء كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي مع مانشستر يونايتد 9:45 مساء

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