محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم الأحد 17 فبراير 2018.
مجلس النواب: عناصر خارجية تشعل فتنة الأهلي والزمالك
الاتحاد السكندري: تمنينا مواجهة فريق آخر غير الهلال
ماني: اللعب في نهائي دوري الأبطال حلم
رئيس سموحة: لاعب واحد في بيراميدز = ما صرفناه منذ صعودنا للدوري
جمال الغندور يكشف أسباب اهتزاز مستوى التحكيم في الدوري المصري
مدرب إنبي: الزمالك كان يضيع الوقت أمامنا للخروج فائزًا
أمير مرتضى: هدف بوطيب في إنبي "صعب"
رئيس لجنة القيم يكشف لمصراوي.. كيفية تطبيق عقوبة الإيقاف على رئيس الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأحد.. ماني يتحدث عن حلم اللعب بنهائي دوري الأبطال..وأمير مرتضى يُشيد بـ"بوطيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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