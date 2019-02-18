رياضة | "أومتيتي" يعود لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أومتيتي" يعود لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدرج فريق برشلونة الإسباني اسم قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب منذ أشهر بسبب آلام في الركبة، ضمن التشكيلة التي تستعد لخوض مباراة ضد مضيفه ليون الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

ويحل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب حالياً، ضيفاً على الفريق الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي الثلاثاء، وهو أدرج في التشكيلة التي أعلنها الأحد، المدافع الدولي الغائب عن صفوفه منذ أواخر نوفمبر للتعافي من آلام مزمنة في الركبة اليسرى يعاني منها.

وانتقل أومتيتي (25 عاماً) لعلاج ركبته في ديسمبر، قبل أن يعود إلى برشلونة لاستكمال المراحل العلاجية التي تهدف إلى تفادي خضوعه لعملية جراحية، وأعلن النادي الكاتالوني في نهاية يناير أن أومتيتي عاود التدريب بشكل منفرد.

وستشكل عودة المدافع السابق لليون دفعة قوية لبرشلونة في هذه الفترة التي يخوض فيها مباريات مهمة، إذ يستعد بعد اللقاء مع ليون، للحلول ضيفاً على إشبيلية في الدوري الإسباني في 23 فبراير، قبل لقاءي "كلاسيكو" ضد غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو.