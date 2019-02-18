رياضة | موقعة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بكأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بكأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة نارية ستجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في دور 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الإثنين.

ويلتقي فريق تشيلسي مع مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة و11:30 بتوقيت دولة الإمارات.

وتأهل فريق مانشستر يونايتد بقيادة أولي سولسكاير إلى الدور الحالي بعد أن تغلب على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الماضية على ملعب الإمارات.

أما فريق تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري فقد تخطى عقبة شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة في الدور الماضي ليضرب موعداً نارياً مع مانشستر يونايتد.

مباراة مانشستر يونايتد مع تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق رؤوف خليف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.