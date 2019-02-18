رياضة | فوائد مانشستر يونايتد مصائب عند ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوائد مانشستر يونايتد مصائب عند ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتملت صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون أسرع مما توقع أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق قبل موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الفرنسي أنطوني مارسيال الذي يعاني من إصابة في الفخذ، والإنجليزي جيسي لينجارد المصاب على مستوى أربطة الركبة، قد يعودان للفريق في وقت أقرب مما أعلنه سولسكاير سابقا.

وكان سولسكاير توقع أن الثنائي سيغيب عن الشياطين الحمر فترة قد تصل إلى 3 أسابيع، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع الماضي، التي انتهت بخسارة الشياطين الحمر بنتيجة 2/0، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارسيال ولينجارد قد يظهراتن في مباراة ليفربول المرتقبة المقرر لها الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي، ما سيمثل قوة كبيرة للشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن الثنائي مستبعد من قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي، المقرر لها مساء اليوم الإثنين في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

