الزمالك يستعيد إبراهيم حسن أمام الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك خدمات إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق، بعد غيابه عن مباراة إنبى التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وأنتهت بفوز الأبيض 2ـ1.
اشتكى إبراهيم حسن من تعرضه لنزلة برد أدت إلى استبعاده من لقاء إنبى وسوف يعود اللاعب خلال الأيام الجارية للتدريبات الجماعية للأبيض، للاستعانة به خلال المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش بالدورى.
ويلتقى الزمالك مع طلائع الجيش، بعد غد الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدر الفريق الأبيض.
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