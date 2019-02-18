إتحاد الكرة يدرس الموافقة على تأجيل العمومية الطارئة إلى 29 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، جديا الموافقة على طلب بعض الأعضاء بالمجلس بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى، لتقام يومىّ 29 و30 مارس المقبل بدلا من 23 فبراير الجارى.

يناقش المجلس خلال الجمعية العمومية المقبلة عددا من التعديلات على اللائحة ، ويأتى أبرز البنود التى سيتم تعديلها هى شروط الترشح لعضوية ورئاسة اتحاد الكرة حيث يناقش المجلس عددا من الإقتراحات من بينهما إلغاء بند الـ8 سنوات ووضح حد أقصى لسن الترشح وهو 70 عاما، مع ضرورة أن يكون المرشح على منصب الرئيس أو نائب الرئيس قد أمضى دورة على الأقل فى اتحاد الكرة، مع وضع ضوابط لتشكيل روابط المحترفين فى القسم الأول والثانى والثالث، وكذلك توزيع نسب البث على الأندية فى القسمين الثانى والثالث.