شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يخمد فتنة الدكة بالتدوير الجزئى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على سياسة التدوير فى تلك المرحلة ولكنها ستكون بشكل جزئى فى بعض المراكز، لرفضه إجراء أى تعديلات جذرية فى التشكيل الأساسى للزمالك، خاصة أنه يفضل استخدام سياسة التدوير بالشكل الذى يحافظ على تركيبة الفريق، ولكن مع ضغط المباريات قرر المدير الفنى للأبيض استخدام التدوير فى بعض المراكز، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات متتالية خاصة مع المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ويليها عدة مباريات بداية من مواجهة مصر للمقاصة، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر، والتى ستقام يوم 27 من فبراير الجارى، وذلك قبل السفر إلى أنجولا، لخوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

بتلك السياسة سيُخمد المدرب السويسرى فتنة مقاعد البدلاء والمستبعدين فى الزمالك، على أن يحصل لاعبين مثل أحمد مدبولى والوافد الجديد أحمد سيد "زيزو"، بخلاف أيمن حفنى والمغربى حميد أحداد، على فرص للمشاركة بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة؛ خاصة أن البعض منهم مثل مدبولى وحفنى وأحداد يمتلكون سجلات ضعيفة فى المشاركة مع الفريق بقيادة جروس، وكذلك محمد عنتر ومحمود عبد العزيز "زيزو".