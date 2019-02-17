شكرا لقرائتكم أخبار ليونيل ميسي اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 البرغوث على أبواب موسم تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن نجم برشلونة ليو ميسي على أبواب موسم تاريخي آخر.

ويبلغ ميسي 31 عامًا من العمر، لكن يبدو أن السن لا يؤثر على أدائه البدني. وسجل الأرجنتيني أمس ، ضد بلد الوليد ، هدفه رقم 30 هذا الموسم. يبدو أن موهبته وقدرته الهجومية لا تنضب: حيث يعتبر هذا هو الموسم 11 توالياً الذي يصل فيه إلى الهدف 30.

ووقع ميسي هذا الموسم على 22 هدفاً في الدوري الإسباني ، وستة أهداف في دوري أبطال أوروبا، واثنان في بطولة كأس الملك. واضطر ميسي للغياب عن بعض المباريات للراحة بسبب الإصابة، والقرارات الفنية، إذ شارك في 30 من 38 مباراة ممكنة، إلا أنه يبقى الأعلى أداء في الفريق، وفي الليجا.

في الليجا ، لا يزال ميسي الهداف. موسم آخر يقود فيه صدارة ترتيب الهدافين ويبدو أنه لا يوجد منافس. لديه بالفعل 22 هدفاً. وسجل هاتريك: ضد ايندهوفن في دوري ابطال اوروبا، وضد ليفانتي في الليجا، وسجل ثنائية 6 مرات.

الليلة الماضية ، ضد بلد الوليد ، لم يقدم مباراة رائعة ، لكنه صنع الفرق مرة أخرى، وكان يمكن أن يضيف أهداف آخرى لولا تألق ماسيب الذي تصدى أيضا لضربة جزاء من الأرجنتيني.

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه فريق بلد الوليد بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

أنهى برشلونة الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الدقيقة 43 من زمن المباراة عبر ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة بيكيه مدافع البارسا من لاعب بلد الوليد، ليعزز البرغوث الأرجنتيني صدارته لترتيب هدافى الدوري الإسبانى برصيده إلى 22 هدفا.

وفى الشوط الثانى أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من زمن اللقاء، احتسبها الحكم بعد العرقلة التى تعرض لها البرازيلى فيليب كوتينيو، ولكن نجح حارس بلد الوليد فى التصدى لها على مرتين.

بهذا الفوز عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 47 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.