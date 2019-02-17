شكرا لقرائتكم مالي تهزم السنغال وتتوج ببطولة أفريقيا للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مالى لقب كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، بعد تغلبه على نظيره منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى للمباراة بنتيجة 1 – 1.

ونجح منتخب مالى فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، للمرة الأولى فى تاريخه، بينما يعد المنتخب النيجيرى الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.

ويمثل المنتخب المالى رفقة منتخبات السنغال، نيجيريا وجنوب أفريقيا القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، التى سوف تقام فى بولندا فى الفترة من 23 مايو حتى 15 يونيو المقبل.