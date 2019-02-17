شكرا لقرائتكم الأهلي ينقلب على لاسارتى ويحدد موعد رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل يواجه مارتن لاسارتى مدرب فريق النادى الأهلى، سلفه باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق حال عدم تحقيقه لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال؟

السؤال مطروح وبشدة بين اروقة عشاق ومسئولى النادى الأهلى خاصة ان البطولة القارية هى الحلم الذى يراود مجلس الإدارة الحالى خاصة وانه اللقب الذى لم يستطع مجلس محمود طاهر السابق تنفيذه خلال الفترة التى تولى فيها المسئولية.

مجلس الخطيب اتخذ قرارًا نهائيًا بالإطاحة بمدرب النادى الأهلى وفسخ التعاقد معه ودفع قيمة الشرط الجزائى فى التعاقد حال خسارة اللقب القارى، خاصة وان مسئولى النادى تعاقدوا معه لمدة عام ونصف فقط.

ويرى مجلس الخطيب ان لاسارتى تم توفير كل الصفقات التى يحلم بها اى مدير فنى يتولى مسئولية الفريق والتى كلفت خزينة المارد الأحمر نحو 250 مليون جنيه فى أكبر قيمة للصفقات يعقدها النادى عبر تاريخه.

فى المقابل، وضع المجلس خطة أخرى بديلة حال الفوز باللقب القارى وهو تعديل العقد ورفع قيمة راتبه خاصة وأن هناك اصوات تطالب بمبدأ الثواب والعقاب وألا يقتصر العمل داخل المارد الأحمر على النواحى العقابية فقط.