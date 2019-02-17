شكرا لقرائتكم عويشير النصر يحمى مرمى أحد بدلاً من الأوزبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة أحد، صاحب المركز الأخير في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مع عبدالله العويشير حارس النصر ليحل بديلاً عن الأوزبكي إيجناتي نستروف الذي تم إيقافه بسبب سقوطه باختبار الفحص على المنشطات.

وقدمت إدارة أحد شكرها لإدارة النصر على تسهيل انتقال الحارس الدولي السابق (27 عاماً) بعدما أمضى 7 أشهر فقط مع الفريق العاصمي، لكنه كان خياراً ثالثاً بالنسبة لمدربي النصر خلف الأسترالي براد جونز والدولي وليد عبدالله.

ولعب العويشير مباراة واحدة مع النصر في الدوري تلقى خلالها هدفين من الفيصلي في المواجهة التي انتهت بتعادلهما 2-2، كما خاض مباراة واحدة في كأس الملك أمام الأنصار.