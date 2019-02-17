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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 إقامة مباراة وحيدة في الأسبوع الـ 22 بمسابقة الدوري العام ، جمعت الزمالك وإنبي وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف علي حساب الفريق البترولي .
ونجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك في تسجيل هدف لفريقة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 10 ليتساوي مع حسام سلامة " باولو" و أحمد علي بنفس الرصيد من الأهداف ويدخل المنافسة علي هدافي بطولة الدوري الممتاز ، واستمر محمود علاء في تصدره لترتيب الهدافين برصيد 12 هدف.
ترتيب هدافي الدوري
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