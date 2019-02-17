شكرا لقرائتكم خبر عن "الزوجان" علي فرج ونور الطيب يحصدان لقب بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا بلقب بطولة الجمهورية والتي نظمها الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، وذلك عقب تغلبه على طارق مؤمن.

وفاز فرج على طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ 80 دقيقة، ليفوز فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث جاءت نتيجة الأشواط

كالتالي: 7-11, 11-9, 5-11, 16-14, 11-7 .

يذكر أن علي فرج توج مؤخرا ببطولة جي بي مورجان والتي تعد أول بطولة فئة البرونز بالعام الجاري، بعد تغلبه على محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية.

وينتظر علي فرج أول مارس المقبل للإعلان الرسمي عن تصدره للتصنيف العالمي للرجال بعد انتزاع نقاط بطولة ويندي سيتي من الشوربجي.

وكانت نور الطيب زوجة علي فرج قد توجت ببطولة الجمهورية بمنافسات السيدات بعد تغلبها على نوران جوهر في المباراة النهائية .