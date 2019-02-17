شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 تأمين قمة الدورى بالفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 17 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تأمين قمة الدورى بالفوز على إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت على استاد بتروسبورت.

الزمالك يؤمن قمة الدورى بالفوز على إنبى 2 / 1 فى مباراة مثيرة

تغلب الزمالك على إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، تقدم خالد بوطيب فى الدقيقة 21 للزمالك وأحرز كهربا الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 47 ثم قلص محمد بسيونى الفارق لإنبى بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 56.

جروس يواصل مقاطعة المؤتمرات الصحفية بعد الفوز على إنبى

قاطع السويسرى جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، المؤتمر الصحفى لمباراة الفريق أمام إنبى، التى أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء اليوم، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعد فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف على نظيره البترولى. بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة مؤمنا تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز محققا الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة واحدة، فيما سجل لاعبوه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا فيما يتوقف رصيد إنبى عند 21 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 9 هُزم فى 9 مباريات أخرى، مسجلا 25 هدفًا فيما استقبل 31 هدفًا.

الزمالك يجهز مفاجأة لـ"الثعلب ورموز ميت عقبة" فى تطوير مبنى الكرة

تجهز إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك خطة لمزيد من التطويرات داخل مبنى كرة القدم بالنادى الخاص بالفريق الأول، ومنها وضع صور على جدران المبنى لرموز النادى على مر تاريخه ويضم مبنى كرة القدم بنادى الزمالك حالياً صالة جيمانزيوم وغرفة خلع الملابس والمكاتب المختلفة بالجهاز الفنى وإدارة قطاع الكرة، بخلاف غرف للفريق وغرفة محاضرات.

تأخر سفر شيكابالا إلى اليونان بعد تعثر قطع الإعارة من أبولون

تأخر سفر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادى الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، إلى اليونان طوال الفترة الماضية، بعد تعثر قطع إعارته فى شهر يناير الماضى، كشف مصدر مقرب من شيكابالا أن اللاعب يخوض مرانه بشكل يومى فى القاهرة، وأن تأخر سفره بسبب إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، ومن المفترض أن يلتحق بفريقه خلال الأسبوع الجارى.