شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك وإنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

فاز الزمالك على إنبى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقدم خالد بوطيب فى الدقيقة 21 للزمالك وأحرز كهربا الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 47 ثم قلص محمد بسيونى الفارق لإنبى بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 56.

بهذه النتيجة واصل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز ورفع رصيده إلى النقطة 51 فيما توقف رصيد إنبى عند 21 نقطة حيث يحتل المركز الخامس عشر.

تشكيل الفريقين

دخل الزمالك المباراة بالتشكيل كالتالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما حميد أحداد وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"عمرو حسام فى حراسة المرمى، على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع، محمود غالى ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا" فى خط الوسط، محمود قاعود وعمر بسام فى خط الهجوم".