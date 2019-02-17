شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سموحة .. تعرف على جدول مباريات ربع نهائى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسفرت منافسات دور الـ 16 للبطولة الأفريقية للسلة التى يشارك فيها فريقى الاهلى وسموحة عن وقوع الفريقين وجها لوجه فى منافسات دور الثمانية من منافسات البطولة .

وقد أسفرت مباريات دور الـ 16 عن احتلال سموحة المركز الأول فى مجموعته، بينما جاء الأهلى ثانيا فى المجموعة التى جاء فيها .

من جانبه اكد هشام الحريرى نائب رئيس الاتحاد الأفريقى و رئيس المنطقة الخامسة الأفريقية فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن نظام البطولة ينص على مواجهة أول المجموعة الرابعة مع ثانى المجموعة الثالثة، لذلك يلتقى فريقا الأهلى مع سموحة، وتضمن مصر مكانا فى المربع الذهبى، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى الفترة من 22 إلى 24 مارس فى لقاءات الذهاب، بينما لقاءات العودة فى الفترة من 5 إلى 7 أبريل القادم .