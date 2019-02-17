مالي تفوز بكأس الأمم الأفريقية للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد منتخب مالي، مساء اليوم الأحد، لقب كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والتي احتضنتها الأراضي النيجيرية خلال الشهر الجاري.

وتمكن منتخب مالي من تحقيق الفوز على نظيره السنغالي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 ، عقب انتهاء المواجهة النهائية بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسجل بوبكر تراوري الهدف الأول لمنتخب مالي في الدقيقة السادسة عشرة، قبل أن يتعادل السنغالي سليماني أو في الدقيقة الخامسة والسبعين.

ولجأ المنتخبين للوقت الإضافي، لينتهي بنفس نتيجة الوقت الأصلي، لتحسم المباراة بركلات الترجيح لصالح منتخب مالي.

ونجح كل من منتخبات مالي، السنغال، جنوب أفريقيا ونيجيريا في التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتي ستحتضنها بولندا في الفترة "23 مايو - 15 يونيو" بعام 2019 الجاري.