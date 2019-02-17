سانشيز قلق من فقدان بريقه في يونايتد

يشعر أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالقلق من أن الجماهير لم تر أفضل ما لديه إذ يكافح لزيادة عدد دقائق مشاركته هذا الموسم.

وظهر مهاجم تشيلي كظل لما كان في أرسنال وأحرز خمسة أهداف فقط في 37 مباراة منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في يناير كانون الثاني 2018.

وأبلغ سانشيز هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أود جلب المزيد من السعادة للنادي.

“نعم الأمر يقلقني لأنني أؤمن في إمكاناتي كلاعب وأريد إظهار ذلك”.

وبعد معاناته على المستويين الفني والبدني مع المدرب السابق جوزيه مورينيو ابتعد سانشيز أكثر عن اختيارات المدرب المؤقت أولي جونار سولشار.

وأضاف سانشيز “(سولشار) لم يتحدث معي بشأن ما يجب علي فعله على أرض الملعب لكني أعتقد أنني صاحب خبرة وأعلم ما الذي يجب علي فعله وما هو لا يجب فعله”.

ويأتي اللاعب البالغ عمره 30 عاما في الاختيارات خلف ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وأنطوني مارسيال ولم يستغل الفرصة بعد أداء متواضع للغاية كبديل في الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

لكن سانشيز أوضح أنه كان مصابا بعدما اصطدم بأحد الحكام في الإحماء قبل المباراة.

وقال “كنت أعاني من رضوض لكن هذا ليس عذرا لعدم تقديم أفضل ما لدي.

“أنا لاعب عندما لا ألمس الكرة أفقد بريقي وفي بعض الأحيان أريد اللعب في كل مباراة. ألعب مباراة وأخرى لا وأنا معتاد على اللعب”.

وتابع “هذا ليس عذرا لو لعبت لعشر أو 20 دقيقة فيجب علي تقديم أفضل ما عندي لأنني هنا لهذا السبب ومن أجل صنع الفارق”.

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي حامل اللقب باستاد ستامفورد بريدج في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي غدا الاثنين.