مراسل بي إن سبورتس: “أومتيتي تلقى التصريح الطبي”

مُنح المدير الفني لنادي برشلونة “فالفيردي”، الضوء الأخضر من أطباء النادي، للاستعانة بقلب الدفاع الدولي الفرنسي “أومتيتي” بدءًا من مباراة يوم الثلاثاء المقبل أمام ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك صامويل أومتيتي في أي مباراة مع برشلونة منذ يوم 24 نوفمبر 2018 عندما أصيب في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن أمام أتلتيكو مدريد في المباراة المنتهية بالتعادل 1/1 على ملعب واندا ضمن الجولة ال13 من الدوري.

أطباء برشلونة رفضوا السماح بمشاركة أومتيتي في مباراة الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني أمام بلد الوليد أمس السبت، كإجراء احترازي، كي يكون في كامل لياقته وقوته البدنية والفنية أمام فريقه السابق الذي مثله في الفترة من 2010 إلى 2016.

وتابع مراسل قناة بي إن سبورتس القطرية “أشرف بن عياد” وضعية أومتيتي في المركز الطبي لنادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “أومتيتي يتلقى التصريح الطبي”، وصحب تلك التغريدة بالعلامة الخضراء، في دلالة على جاهزية أومتيتي لبدء مباراة الثلاثاء.

وأعلن برشلونة بعد تغريدة مراسل بي إن سبورتس، قائمته الرسمية المستدعاه للمشاركة أمام ليون، والتي ظهر فيها اسم أومتيتي بالإضافة للعائد الآخر “لويس سواريز”. اصابة أومتيتي في مباراة أتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني نوفمبر 2018 (صور: Getty)

كما ضمت القائمة الثنائي الأحدث في تشكيلة البرسا “مورييو وكيفين برينس بواتينج” اللذين انضما خلال الميركاتو الشتوي من فالنسيا وساسولو، الأول على سبيل الإعارة، والثاني بعقد دائم.

والتالي قائمة برشلونة أمام ليون:

(تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، لويس سواريز، ميسي، عثمان ديمبيلي، مالكوم، لينجليت، مورييو، ألبا، روبيرتو، أرتورو فيدال، أومتيتي، كارليس ألينيا، إيناكي بينا، جواكين إزكيتا، موسى واجي، كيفين برينس بواتينج).

صامويل أومتيتي في مدرجات برشلونة يتابع مباراة بلد الوليد في الدوري الاسباني 2019/2018 (صور: Getty)