شاهد.. أحمد حسن كوكا يسجل في اكتساح أولمبياكوس لآيك في الدوري اليوناني

أحمد حسن كوكا مع زملائه في أولمبياكوس كتب : أحمد البادي اكتسح فريق أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، ضيفه آيك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، في إطار الأسبوع الــ21 من الدوري اليوناني. سجل النجم المصري أحمد حسن كوكا الهدف الثالث لفريقه أولمبياكوس في الدقيقة 83. بادر إيزيكل بونسي هدف آيك الوحيد في الدقيقة الثالثة من المباراة. وتمكن محمد كمارا من تسجيل الهدف الأول لفريق أولمبياكوس في الدقيقة 50، فيما سجل كوستاس فورتونيس الهدف الثاني والرابع في الدقائق 72،87. بهذه النتيجة يحتل أولمبياكوس المركز الثاني بترتيب الدوري اليوناني برصيد 48 نقطة بفارق ثمان نقاط عن آيك الذي يأتي في المركز الثالث. شاهد هدف أحمد حسن كوكا :

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