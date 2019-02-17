الشناوي: لم نشعر بوجود حكم مباراة الزمالك وإنبي

الخبير التحكيمي أحمد الشناوي

كتب : أحمد البادي

أشاد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي بأداء حكم مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الــ22 من الدوري الممتاز.

وقال الشناوي عبر قناة أون سبورت، "طارق مجدي حكم مباراة الزمالك وإنبي تميز

بالهدوء ولم نشعر به خلال طيلة أحداث اللقاء".

وتابع: "بالرغم من صعوبة المباراة إلا أنه تعامل بشكل جيد وكانت قراراته كلها صحيحة".

واختتم الشناوي: "هدف إنبي الذي سجله محمود بسيوني لم يكن تسللًا بسبب تغطية مدافعي الزمالك، وهذا قرار جيد من الحكم المساعد".

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بترو سبورت في إطار الجولة الــ22 من الدوري الممتاز.