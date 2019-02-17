رياضة | إستاد ريمس يتخطى عقبة رين بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إستاد ريمس يتخطى عقبة رين بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق إستاد ريمس، اليوم الأحد، على ضيفه رين (2-0) على ملعب أغسطس ديلاني، بالجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

افتتح أصحاب الأرض، التسجيل مبكرًا عن طريق المهاجم بوليه ديا في الدقيقة (3)، وفي الدقيقة (68) تمكن المهاجم ريمي أودون من تأكيد فوز فريقه بعدما أحرز الهدف الثاني.

بهذا الفوز، رفع ريمس رصيده من النقاط إلى 38 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد رين عند 36 نقطة في المركز الـ11.