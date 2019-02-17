رياضة | محمد صلاح في الصدارة .. تعرف على ترتيب الهدافين المصريين بالدوريات الأوروبية عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح في الصدارة .. تعرف على ترتيب الهدافين المصريين بالدوريات الأوروبية عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل عمرو وردة نجم منتخب مصر وأتروميتوس اليوناني هدفه رقم (20) في تاريخ مشاركاته بالدوري اليوناني، وذلك في فوز فريقه على نظيره جيانينا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري اليوناني.

ويحتل عمرو وردة المرتبة الثامنة في قائمة ترتيب الهدافين المصريين بالدوريات الأوروبية عبر التاريخ، والتي يتصدرها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي برصيد 95 هدفًا.

وإليكم ترتيب الهدافين المصريين في الدوريات الأوروبية عبر التاريخ:

1- محمد صلاح (95 هدف)

2- محمد زيدان (89 هدف)

3- أحمد حسن (84 هدف )

4- أحمد حسام "ميدو" (67 هدف)

5- أحمد حسن "كوكا" (44 هدف)

6- هاني رمزي (23 هدف)

7- محمود حسن "تريزيجيه" (22 هدف)

8-عمرو وردة (20 هدف)