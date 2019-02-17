رياضة | مفاجأة.. لاسارتي يراقب لاعبين جديدين من منافس الأهلي لضمهما في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لاسارتي يراقب لاعبين جديدين من منافس الأهلي لضمهما في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال محمود البدري ومحمود حمادة لاعبا الإنتاج الحربي إشادة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخراً في بطولة الدوري الممتاز.

وشاهد مارتن لاسارتي ثنائي الإنتاج الحربي على الطبيعة في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري ونال الثنائي إعجابه خاصة محمود حمادة الذي تألق بشدة قبل طرده في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي حسمها الأهلي بهدف نظيف سجله عمرو السولية.

وطالب مدرب النادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تقرير كامل عن محمود البدري ومحمود حمادة في الساعات القادمة من أجل التعاقد اي منهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- الزمالك 51 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.