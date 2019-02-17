رياضة | ليفركوزن يفوز على فورتونا دوسلدورف بثنائية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفركوزن يفوز على فورتونا دوسلدورف بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلى ملعبه (باي أرينا)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق لاعب الوسط كاي هافيرتز (18).
وفي الدقيقة (66) نجح الجامايكي ليون بايلي في تأكيد فوز فريقه بعدما أحرز الهدف الثاني.
وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 36 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد دوسلدورف عند 25 نقطة في المركز 12.
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