رياضة | ليفركوزن يفوز على فورتونا دوسلدورف بثنائية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفركوزن يفوز على فورتونا دوسلدورف بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز باير ليفركوزن على ضيفه فورتونا دوسلدورف، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وعلى ملعبه (باي أرينا)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق لاعب الوسط كاي هافيرتز (18).

وفي الدقيقة (66) نجح الجامايكي ليون بايلي في تأكيد فوز فريقه بعدما أحرز الهدف الثاني.



وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 36 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد دوسلدورف عند 25 نقطة في المركز 12.