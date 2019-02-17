رياضة | فالنسيا يواصل مسلسل تعادلاته في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يواصل مسلسل تعادلاته في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل فالنسيا دوامة تعادلاته في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه إسبانيول اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.
ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ظل إسبانيول في المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 29 نقطة.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة الفرص التي سنحت لهم، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.
واضطر إسبانيول لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه خافي لوبيز في الدقيقة الخامسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.
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