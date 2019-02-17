رياضة | ريدناب: لن أتعجب إن حقق توتنهام دوري الأبطال

وسبق لريدناب أن قام بتدريب نادي بورنموث ثم وست هام يونايتد، ثم نادي بورتسموث، ثم نادي ساوثهامبتون، ومن ثم عاد لتدريب نادي بورتسموث مرة أخرى، إلى أن قدم له نادي توتنهام هوتسبر.

وأضاف ريدناب قائلاً: "دوري ابطال اوروبا مفتوح على مصراعيه ، تقريباً لا يوجد نادي مرشح خارج بريطانيا الا مدريد & برشلونة".