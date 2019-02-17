كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريدناب: لن أتعجب إن حقق توتنهام دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف ريدناب قائلاً: "دوري ابطال اوروبا مفتوح على مصراعيه ، تقريباً لا يوجد نادي مرشح خارج بريطانيا الا مدريد & برشلونة".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | ريدناب: لن أتعجب إن حقق توتنهام دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.