رياضة | الإنتر يعبر سامبدوريا في غياب إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتر يعبر سامبدوريا في غياب إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا من ضيفه فريق سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في الأسبوع 24 بالدوري الإيطالي.

تقدم دانيلو دي أمبروزيو بهدف للإنتر في الدقيقة 73 من الشوط الثاني ثم أدرك مانولو جابياديني التعادل لسامبدوريا في الدقيقة 76 ثم أضاف رادجا ناينجولان الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 78.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز العاشر.