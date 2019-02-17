رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزا هاما على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد.

وسجل خالد بوطيب هدف الزمالك الأول في الدقيقة 21 قبل يضيف محمد كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، ويقلص محمد بسيوني الفارق بهدف لإنبي في الدقيقة 56.

ويحتل حالياً نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري برصيد 51 نقطة بعد خوض 20 مباراة حتى الآن.

وسيلعب نادي الزمالك في مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز وذلك يوم الأربعاء والموافق 20 فبراير في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:- 1- الزمالك 51 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- المقاولون العرب 31 نقطة 6- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 7- المصري 29 نقطة. 8- الإسماعيلي 27 نقطة. 9- طلائع الجيش 25 نقطة 10- سموحة 25 نقطة 11- حرس الحدود 25 نقطة. 12- الاتحاد 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 19 نقطة.

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