رياضة | نجم أرسنال يدافع عن إيمري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أرسنال يدافع عن إيمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دافع المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك، لاعب أرسنال الإنجليزي، عن مديره الفني الحالي، الإسباني أوناي إيمري، بعد الإنتقادات التي تلقاها مؤخرًا.وقال ويلبك عن إيمري خلال تصريحات صحفية: "إنها فترة إنتقالية للنادي مع مدرب جديد يريد أن يغرس أفكاره وأسلوب لعبه داخل الفريق".
وأضاف قائلاً: "بالنسبة لنا كلاعبين وأيضًا للموظفين والمشجعين انه يجب علينا ان نكون خلفة وخلف افكارة التي يقدمها ..".
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