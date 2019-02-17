رياضة | مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم ولفرهامبتون المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم ولفرهامبتون المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف تدعيم خط وسط الفريق، خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتعاقد مع نجم على مستوى مميز.

21 عام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مهتم بخدمات لاعب وسط فريق ولفرهامبتون روبين نيفيز، البالغ من العمر

الجدير بالذكر أن النادي يراقب اللاعب الدولي البرتغالي منذ بداية الموسم ومعجب للغاية بتطوره، لكن اليونايتد لن يتحرك إلا إذا خفّض ولفرهامبتون المبلغ المطلوب في اللاعب والبالغ 100 مليون جنيه استرليني.