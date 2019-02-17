رياضة | أورنچ مصر وفيكتوري لينك يطلقان خدمة "عيش مع حازم إمام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أورنچ مصر وفيكتوري لينك يطلقان خدمة "عيش مع حازم إمام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة أورنچ مصر، الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك الشركة المصرية الرائدة في مجال الحلول الرقمية، عن إطلاق خدمة "عيش مع حازم امام" وهى خدمة جديدة مع نجم الكرة المصرية حازم إمام.

وتهدف أورنچ من هذه الرعاية إلى مواصلة دعم مختلف الأنشطة التي تثري الحياة الثقافية والفنية في مصر وتقديم مجال جديد ومختلف من وسائل الترفيه إلى عملاء اورنچ والسوق المصري.

وقد وقع الاختيار على النجم حازم إمام لما يتميز به من أخلاق رفيعة ومذاق راقي في الرياضة والإعلام وتحديداً مجال كرة القدم، بجانب شعبيته الكبيرة لدى عشاق ومتابعي الكرة المصرية.

تأتي الخدمة الجديدة في شكل محتوى متنوع خدمي ترفيهي ما بين مرئي ومسموع ومقروء، بحيث سيتم إتاحة الفرصة لعملاء اورنچ للتعرف على معلومات رياضية متنوعة، وأخبار حصرية وتحليل للمباريات الهامة، بجانب التعرف على بعض الجوانب الشخصية في حياة النجم حازم إمام مثل تاريخه الكروي العريق ومشروعاته الحالية في المجال الرياضي.

وسوف تتاح تلك الخدمة من خلال منصة خاصة تم تصميمها بشكل يتماشى مع اهتمامات عملاء اورنچ، ويمكن الاشتراك فيها من خلال الاتصال بالكود #14*.

وحرصا من أورنچ على منح عملائها بعض المميزات الحصرية، فإن مشتركي الخدمة الجديدة سيتاح لهم الفوز بفرصة قضاء يوم كامل مع النجم حازم إمام ومشاركته في العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل أداء بعض المهارات الاستعراضية بكرة القدم، وكذلك ركوب الدراجات النارية، بجانب حضور كواليس أحد برامجه الرياضية التي يقوم بتقديمها، وأخيرا مشاركته في مباراة كرة قدم وكذلك مباراة بلايستيشن، ويمكن للفائزين اصطحاب بعض أقاربهم وأصدقائهم.

وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، صرح الاستاذ بيير إتيان سيزيرون نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر "تفتخر اورنچ بالتعاون الجديد مع النجم حازم إمام الذي يمثل إضافة كبيرة للمحتوى الرياضي المميز الذي تقدمه اورنچ لعملائها بالفعل عبر منصة الترفيه القوية والمتنوعة التي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من مشتركينا، وستتيح لنا مثل هذه الخدمات الفرصة للاقتراب أكثر من عملائنا ومشاركتهم الأحداث التي يحبونها".

وأضاف بيير "ان رعاية كرة القدم تأتي كجزء من استراتيجية اورنچ العالمية حيث ترعي مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم . وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ مصر على استضافة بطولة كأس الامم الافريقية 2019 متمنياً للفريق الوطني المصري الفوز بكأس البطولة".

من جانبها، صرحت انجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة فيكتوري لينك: " إنه من دواعي سرورنا مشاركة اورنچ مصر ونجم كرة القدم حازم إمام في تقديم محتوى حصري لمئات الآلاف من المعجبين وهواة كرة القدم من خلال خدمات القيمة المضافة لتكون هذه الخدمة هي المصدر الأول والرئيسي لكل الأخبار التي تخص النجم حازم إمام.

وأضافت " تعد هذه الخدمة تجربة رقمية شاملة وتفاعلية للتواصل مع النجم حازم إمام من خلال هواتفهم المحمولة، وذلك إيماناً منا بأهمية ترسيخ الرموز الرياضية والرموز الأخرى عن طريق وسائل الخدمات الرقمية وخدمات الهاتف المحمول لتعزيز العلامة التجارية الخاصة بهم."