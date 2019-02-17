رياضة | بوجبا: لا فائدة لفوز مانشستر يونايتد بدون حصد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا: لا فائدة لفوز مانشستر يونايتد بدون حصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بوجبا فيتصريحات صحفية: "إنه شخص يجلب السعادة والفرح لنا جميعًا، إنه لاعب سابق في يونايتد، يعرف ثقافة النادي وكل ما يتعلق به".
وواصل: "إن تحقيق الانتصارات هو ما نريده فقد عشنا بداية صعبة هذا الموسم، ولكن نجحنا في تقليص الفارق ونحن في طريق العودة. ما زال المشوار طويلًا وما زال علينا الاستمرار في العمل".
وتابع قائلاً: "ما أفكر به هنا هو الفوز بالبطولات، فلا فائدة إن لم أفز، تحقيق البطولات هدفي الأول دائمًا".
وأردف قائلاً: "أحاول نقل الخبرة التي أملكها للاعبين الأصغر مني سنًا. لقد لعبت في كأس العالم وفي نهائي أبطال أوروبا ونهائي يوروبا ليغ، وبالتالي أحاول تمرير تلك الخبرة لبقية اللاعبين".
واستطرد بالحديث عن وجود لاعبين شباب في الفريق: "إنها ثقافة هذا النادي .. جيل بيكهام وسكولز ونيكي بت وغاري نيفيل، عندما تأتي من الأكاديمية تريد تمثيل الفريق الأول وفعل أشياء رائعة".
وأوضح بقوله: "الآن هناك ماركوس راشفورد، لاعب شاب جدًا لكنه موهوب ومميّز، وجيسي لينجارد وأنا .. نلعب سويًا منذ وقت طويل".
وأكد: "سبق وأن سمعت بأن هذا النادي لا ينظر لسن اللاعب فطالما أن اللاعب جاهز لتمثيل الفريق سيُمنح الفرصة لإثبات نفسه. هكذا تسير الأمور هنا".
واختتم بقوله: "هذا هو مانشستر يونايتد. دائمًا ستُمنح الفرصة في هذا النادي. يأتي اللاعب الشاب ليثبت نفسه ويستمتع ثم يصبح لاعبًا كبيرًا ومميزًا".
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