انت الان تتابع بوطيب يفتتح أهدافه المحلية مع الزمالك في شباك إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

سجل المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول أهدافه في بطولة الدوري مع الفارس الأبيض، بعدما أحرز هدف التقدم لفريقه أمام إنبي في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليسجل المغربي ثاني أهدافه مع فريقه بعدما سجل أول أهدافه مع الزمالك خلال اللقاء الماضي أمام نصر حسين داي الجزائري، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

في الدقيقة 21 من مباراة اليوم، سجل خالد بوطيب هدف التقدم للزمالك، بعدما استغل خطأ حارس إنبي عمرو حسام، الذي حاول مراوغة المهاجم المغربي، لكن الأخير نجح في خطف الكرة واستحوذ عليها وأودعها داخل الشباك، مسجلًا هدف التقدم للفارس الأبيض. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح زميله محمود كهربا، في إضافة الهدف