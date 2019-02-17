شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الألمانية تُحذر من غزوات «الفرعون» فى «أنفيلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تسبب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، فى إثارة حالة رعب لدى نادى بايرن ميونخ، قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بين الناديين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب «أنفيلد».

البداية مع الصحف الألمانية، حيث أكدت صحيفة «فيستفالين بوست» أن فريق بايرن ميونخ قلق للغاية من سرعات الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى جانب اختراقاته من عمق الدفاع.

وحذرت الصحيفة من «مو»، خاصة على ملعب أنفيلد الذى يتألق عليه أمام جماهير الريدز، كما أكدت أنه يجب أن تكون هناك رقابة لصيقة على الفرعون المصرى.

فيما أبرزت صحيفة «بيلد» المواجهة المرتقبة بين العملاق البافارى بايرن ميونخ والريدز، الذى يدربه الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى الأسبق لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى، وعلقت على المواجهة بعنوان يقول «كلوب ضد بايرن ميونخ».

وخرجت صحيفة «فوزبال بيلد» بعنوان يقول «بايرن ضد كلوب.. أهم مباراة فى العام»، فى إشارة للصدام بين بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزى، الذى يتولى تدريبه الألمانى يورجن كلوب.

من جانبه، حذر المدرب الكرواتى «نيكو كوفاتش»، المدير الفنى لنادى بايرن ميونخ الألمانى، دفاع فريقه من أنه سيُعانى إذا لم يتحسّنوا أمام ليفربول الإنجليزى بدورى أبطال أوروبا، بعد أدائهم ضد أوجسبورج بالبوندزليجا.

وقال كوفاتش، فى تصريحات صحفية، نقلتها شبكة صحيفة «بيلد» الألمانية: «هذه الأخطاء الدفاعية لا يمكن أن نكررها فى مواجهة ليفربول، خاصة أن لديهم محمد صلاح صاحب المهارات والسرعات العالية».

وأضاف: «نحن سنجد أنفسنا فى وضع خطير للغاية فى كل دقيقة، إذا لعبنا هكذا أمام ليفربول، الذى يمتلك ثلاثة لاعبين فى خط الهجوم محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو مانى».

فيما قال ديفيد ألابا، الظهير الأيسر للبافارى، عن محمد صلاح، فى تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «محمد صلاح؟ لاعب كبير فى رأيى، إنه أحد أفضل اللاعبين فى العالم، إنه سريع للغاية».

وأضاف: «ولكن أنا اعتدت على اللعب أمام أفضل اللاعبين فى العالم، ولعبت أمام لاعبين آخرين سريعين مثل كيليان مبابى، لقد اكتسبت خبرات من اللعب أمام لاعبين كبار، وأنا لدى نقاط قوة».

فى سياق آخر، أكدت صحيفة «ديلى إكسبريس» الإنجليزية أن نادى ليفربول حسم قراره النهائى حول التقارير التى انتشرت فى الفترة الأخيرة عن اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل انضمام الأرجنتينى باولو ديبالا، نجم اليوفى، إلى صفوف الريدز.

وقالت الصحيفة إن إدارة الريدز ترفض بشكل نهائى فكرة التفريط فى محمد صلاح، تحت أى ظرف، وذلك للحفاظ على قوة الفريق من الناحية الهجومية مع الثنائى ساديو مانى وربرتو فيرمينو، كما أنها تعلمت الدرس بعد رحيل سواريز وكوتينيو إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول لم يعد نادياً لبيع اللاعبين للأندية الأخرى، بعد تحقيقه لأرباح كبيرة وصلت إلى 125 مليون جنيه إسترلينى تجعل الإدارة فى موقف قوى لرفض أى عرض لرحيل صلاح.

من جانبه، قال الألمانى يورجن كلوب، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول: «لقد تدربنا بشكل جيد، نحن فى حال جيدة الآن، ففى كرة القدم يجب أن يمتزج العمل الفنى بالحماس والحالة النفسية الجيدة عن طريق خلق جو من التنافس بين اللاعبين، هذه هى الطريقة التى وجدناها مناسبة للاستعداد للمرحلة المتبقية من الموسم، وليس فقط لمباراة بايرن ميونخ، وهى مباراة مهمة جدًا بكل تأكيد».