شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال»: مجموعة إسبانيا فى كأس ديفيز «مُعقدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف رافائيل نادال، المصنف الثانى عالميا، المجموعة (ب) من نهائيات كأس ديفيز للتنس، بالـ«معقدة».

وتضم المجموعة كرواتيا (حاملة اللقب)، وروسيا، وإسبانيا، وهى الفرق التى ستتواجه فى الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

وقال اللاعب الإسبانى، فى تصريحات لقناة (آى بى 3) التليفزيونية: «المجموعة بوجود روسيا وكرواتيا معقدة للغاية»، ولكنه أظهر فى الوقت ذاته ثقته الكبيرة فى أن منتخب بلاده سيقدم أداء جيدا.

كما أشار نادال إلى خطورة العديد من اللاعبين، الذين سيواجهون إسبانيا، أمثال الروسيين كارين خاشانوف وأندرى روبليف، والكرواتيين مارين شيليتش وبورنا شوريتش، حيث قال «إنهم لاعبون جيدون للغاية».

وأضاف: «لا يوجد منافس سهل فى كأس ديفيز، وبالتحديد روسيا التى تمثل تهديدا كبيرا لنا، فلا يمكننا أن نكون سعداء بهذه المجموعة، وبالتأكيد هم أيضا».

فيما رحب كارلوس مويا، مدرب الإسبانى رافائيل نادال، بقرار النجم السويسرى روجر فيدرر، بالعودة للمشاركة من جديد فى بطولة رولان جاروس هذا الموسم.

ولم يشارك فيدرر فى بطولة رولان جاروس فى آخر موسمين، للتركيز بشكل أكبر على التتويج بلقب بطولة ويمبلدون، إلى جانب غيابه عن نسخة 2016 بسبب الإصابة.

وقال مويا، حسبما نقل موقع «تنس ورلد»: «فيدرر لاعب جيد للغاية، وبالتالى لن يعانى فى رولان جاروس.. نعم لا يشعر ببعض الراحة على الملاعب الترابية، ولكنه سبق أن حقق الانتصارات وتوج بالألقاب عليها، وبالتالى هى تناسبه أيضًا».

وعن المصنف الأول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش، تابع: «هو أكثر اللاعبين شبهًا بنادال فى التعامل مع الضغوطات، ولكنه يملك ربما أخطر استقبال للإرسال فى التاريخ، ويتمتع بقوة ذهنية كبيرة وتحركات مميزة فى أرض الملعب».

وحول إصابات نادال المتكررة، واصل: «أتيحت لى الفرصة للتعامل عن قرب مع رافا، ورأيت ترحيبه الكبير بالتطور والعمل الكبير الذى يقدمه فى التدريبات، فهو يملك روحا قتالية لا تصدق، ولا يترك أى كرة، ولكنه مر بأوقات صعبة كثيرة لم أرها مع أى لاعب من قبل».

بينما أكدت البلجيكية إليسى ميرتنز، عقب الفوز بأول لقب لها هذا العام ببطولة قطر للتنس، على حساب الرومانية سيمونا هاليب، أن هذا هو أحد أهم الانتصارات بالنسبة لها.

وقالت ميرتنز، أثناء المؤتمر الصحفى عقب اللقاء: «الوصول لهذا النهائى لحظة مهمة بالنسبة لى، وبالمثل الفوز باللقب».

وأضافت صاحبة الـ23 عاما بأنها كانت تريد الوصول لما هو أبعد فى بطولة قطر والفوز باللقب، وذلك بعد أن وصلت للدور نصف النهائى فى بطولة أستراليا المفتوحة.

وأكدت ميرتنز أنها لم تتوقع الوصول لنهائى هذه البطولة وحصد اللقب، إلا أن تطور مستواها زاد من ثقتها.

وأوضحت: «سعيدة للغاية بالطريقة التى لعبت بها هذا الأسبوع، وبالتطور فى كل مباراة، لعبت بطريقة جيدة للغاية، وتمكنت من تحسين مستوى الإرسال».