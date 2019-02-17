شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «الرياضة البدنية»: مادة أساسية فى الجامعات والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصرى اليوم» على المشروع المقدم من اللجنة المشتركة بين وزارتى التعليم العالى والشباب، لإدراج «التربية البدنية» كمادة إلزامية ضمن المواد الدراسية، وكذلك المسودة الأولية لقرار اللجنة المشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والشباب لإقرار مشروع مماثل فى المدارس.

وتضمن المشروع فى التعليم الجامعى، والذى تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للاطلاع عليه تمهيداً لإقراره وتطبيقه بداية من العام الدراسى المقبل، أن تكون التربية الرياضية مادة أساسية فى الجامعات وتُضاف إلى المجموع النهائى، وتُقسم مئوياً كالتالى: 70% كأعمال سنة وحضور، و20% امتحان عملى و10% نظرى، مع أحقية كل جامعة فى وضع وتحديد المنهجين العلمى والنظرى.

والمنهج عبارة عن كورس لمدة سنتين فقط، وللطالب الجامعى حرية الاختيار فى دراسته فى الصفين الأول والثانى أو الثالث والرابع، ولا يحصل الطالب على الشهادة إلا باجتياز منهج التربية البدنية، خاصة أنها مادة نجاح ورسوب، وتُضاف أيضاً إلى المجموع النهائى.

وقال الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم الاتفاق فى اللجنة المشتركة مع وزارة التربية والتعليم على وضع مادة التربية البدنية فى المنهج السنوى كمادة مجموع، وتقوم مجموعة من المتخصصين بإعداد كتاب للتربية البدنية، يشمل التدريبات البدنية التى تتناسب مع كل مرحلة سنية، مشيراً إلى أنه نظراً لعدم وجود أماكن لممارسة الرياضة فى المدارس، فإنه سيكون هناك جزء من المنهج البدنى يتم تدريسه فى مراكز الشباب أو الملاعب المفتوحة. وأشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، إلى أن الوزارة ستوفر كل منشآتها ومشروعاتها لخدمة الهدف المنشود حتى تصبح «التربية الرياضية» مادة أساسية فى المواد الدراسية لتحسين نمط الصحة البدنية لدى الطلاب.