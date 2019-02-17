شكرا لقرائتكم 300 ألف يورو خسائر.. منزل لاعب برشلونة يتعرض للسرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحافية إسبانية أن منزل لاعب نادي برشلونة، الغاني كيفن برنس بواتينج، تعرض للسرقة، خلال تواجده مع فريقه لخوض لقاء بلد الوليد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، والذي أقيم أمس السبت في كامب نو.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن اللاعب تعرض لسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ من المال من منزله في مدينة برشلونة.

واستغل اللصوص تواجد اللاعب في مباراة فريقه التي فاز بها البارسا 1 - 0، من أجل سرقة منزله، إذ شارك بواتينج في المباراة بديلاً في الدقيقة 60.