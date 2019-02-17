الزمالك يهزم إنبي ويعزز صدارته للدوري المصري

اسماء السيد - عزز الزمالك موقعه في الصدارة بفوز صعب على ضيفه إنبي 2-1 الاحد على ملعب بتروسبورت في القاهرة في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل المغربي خالد بوطيب (21) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (45+2) هدفي الزمالك، ومحمد بسيوني (56) هدف إنبي.

وهو الفوز الثالث تواليا للزمالك والسادس عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 51 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، وأعاد الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين بيراميدز مطارده المباشر الفائز على سموحة برباعية نظيفة الخميس، في حين تجمد رصيد إنبي الذي مني بخسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفرض الزمالك سيطرته على اغلب فترات الشوط الأول ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عبر مهاجمه الجديد الدولي المغربي بوطيب الذي خطف كرة من حارس مرمى إنبي عمرو حسام الذى حاول مراوغته برعونه شديدة، فتابعها داخل المرمى الخالي (21).

وانتظر الزمالك الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لتعزيز تقدمه بهدف ثان سجله كهربا إثر خطأ فادح للحارس حسام أيضا (45+2).

واختلف اداء إنبي في الشوط الثاني، وأنقذ حارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" مرماه من عدة فرص محققة منها تسديدة المنفرد محمود قاعود (50)، ورأسية رامي صبري (52)، قبل أن يستسلم أمام البديل بسيوني إثر تلقيه عرضية تابعها على يمين جنش.

واستعاد الزمالك سيطرته وكان قريبا من التسجيل عبر انفراد وتسديدة لبوطيب أنقذها الحارس حسام (79)، ثم تصدى القائم الايمن لتسديدة المهاجم نفسه (80)، ويوسف ابراهيم أوباما (87).

ملخص المباراة: