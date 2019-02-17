شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض إراحة لاعبى الزمالك بعد الفوز على إنبى استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري جروس المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، اليوم الأحد، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة مؤمناً تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز محققا الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة واحدة، فيما سجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا فيما يتوقف رصيد إنبى عند 21 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 9 هُزم فى 9 مباريات أخرى مسجلا 25 هدفًا فيما استقبل 31 هدفًا.