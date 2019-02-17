شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يواصل مقاطعة المؤتمرات الصحفية بعد الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاطع السويسرى جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، المؤتمر الصحفى لمباراة الفريق أمام إنبى، التى أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء اليوم، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعد فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف على نظيره البترولى.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة مؤمنا تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز محققا الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة واحدة، فيما سجل لاعبوه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا فيما يتوقف رصيد إنبى عند 21 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 9 هُزم فى 9 مباريات أخرى، مسجلا 25 هدفًا فيما استقبل 31 هدفًا.

وتأتى مقاطعة جروس للمؤتمرات الصحفية بعد مباريات الزمالك المحلية بناءً على قرار من مجلس إدارة النادى الأبيض.