شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتوج ببطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت نور الطيب لاعبة نادى هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش، بلقب بطولة الجمهورية والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة، عقب تغلبها في المباراة النهائية على منافستها نوران جوهر. وتغلبت نور الطيب على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثامنة، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 45 دقيقة حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-5, 11-3, 14-12. يذكر أن نور الطيب كانت قد توجت ببطولة كليفلاند كلاسيك مؤخرا، حيث تسعى البطلة المصرية لاستعادة مكانتها بالتصنيف العالمي بعد تراجعها من المركز الثالث إلى المركز الرابع مطلع فبراير الجاري.

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