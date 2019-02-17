شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يتقدم على إنبى بهدف بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بالهدف الأول أمام إنبى عن طريق خالد بوطيب فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

وضم تشكيل الزمالك.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب.

وضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى، خط الوسط: محمود غالي ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا"، خط الهجوم محمود قاعود وعمر بسام.