انتصار جديد في الدوري.. الزمالك ينجو من فخ إنبي ويواصل الابتعاد بالصدارة

مصراوي - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الزمالك نغمة الانتصارات بالفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري.

هدفي الزمالك جاء عن طريق خالد بوطيب ومحمود عبد المنعم "كهربا"، في المقابل أحرز محمد بسوني هدف إنبي الوحيد في المباراة.

الزمالك واصل احتفاظه بصدارة الدوري ليصبح رصيده 51 نقطة، في المقابل تذوق إنبي هزيمة جديدة في الدوري ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نصر حسين داي...