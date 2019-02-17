كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم على انبي بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري المصري

الممتاز.

سجل اهداف الزمالك خالد بوطيب في الدقيقة 21، ومحمود كهربا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط

الأول، في حين سجل هدف إنبي الوحيد اللاعب محمد بسيوني في الدقيقة 56.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى النقطة 51 ليواصل انفراده بصداراة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

شاهد ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنبي