نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم على انبي بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري المصريالممتاز.
سجل اهداف الزمالك خالد بوطيب في الدقيقة 21، ومحمود كهربا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط
بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى النقطة 51 ليواصل انفراده بصداراة جدول ترتيب الدوري الممتاز.
شاهد ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنبي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.