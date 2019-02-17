مشادات بين جماهير الزمالك ومدافع إنبي

شهد استاد بتروسبورت مشادات بين رامي صبري مدافع فريق إنبي، وجماهير نادي الزمالك، عقب نهاية مباراة الفريقين اليوم الأحد في الدوريالممتاز.
وبدأت جماهير الزمالك في الهتاف ضد رامي صبري بعد إنتهاء اللقاء، ليدخل في مشادات مع
يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف،في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الدوري الممتاز، بالجولة الـ 22، ليواصل الفريق الأبيض تصدر البطولة بـ 51 نقطة.
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