الزمالك بلا راحة عقب الفوز على إنبي استعدادا للطلائع

كتب ـ مصطفى جويلي:

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق ، خوض الفريق مران غدا الاثنين ، على

ملعب النادى ، فى إطار الاستعدادا لمواجهة طلائع الجيش ، بالجولة ال 23 لمسابقة الدورىالعام ، والمقرر لها الاربعاء.

وحقق الزمالك ، فوزا ثمينا اليوم الاحد على انبي بنتيجة 2 - 1 ، ليرفع الفريق رصيده الى النقطة ال 51 ، منفردا بقمة جدول المسابقة.