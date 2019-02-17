18 لاعبا في معسكر المقاصة لمواجهة دجلة

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أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاحد ، باحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة وادى دجلة ، المقرر اقامتها في السابعة مساء ، غدا الاثنين ، على ملعب المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الاسبوع الـ 23 بالدوري.
واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو في حراسة المرمي
أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – محمد دسوقي – عصام صبحى – صلاح ريكو – محمد توني – مصطفى شبيطه – طه عادل – احمد محسن – باولن فوافي – صلاح عاشور –
وكان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير مساء اليوم الأحد ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة وادى دجلة
واوضح هويدي ان اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة وادى دجلة ، سوف يحصلون على راحة غدا من التدريبات .
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